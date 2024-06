Stiri pe aceeasi tema

- Aproximtiv 200.000 de fani au asistat la spectacolele programate pe 7,8 și 9 iunie, pe stadionul Murrayfield din Edinburgh, Scoția, care au inaugurat seria de concerte pe care Taylor Swift le va sustine in Regatul Unit, relateaza AFP, citata de Agerpres.Potrivit Agentiei britanice de monitorizare a…

- Centrul Japoniei a fost lovit, in aceasta dimineata, de un cutremur cu magnitudinea 5,9 a anuntat Agentia meteorologica japoneza (JMA). Autoritațile nu au emis alerta de tsunami. Seismul, care a fost resimtit la orele 06.31 (duminica, 21.31 GMT), a lovit peninsula Noto, deja puternic afectata de un…

- Fanii britanici ai vedetei americane Taylor Swift au pierdut peste un milion de euro in urma unor escrocherii cu bani falsi pe retelele de socializare, a estimat miercuri Lloyds Bank, informeaza AFP, titreaza News.ro

- Filmul-concert "Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version)" continua sa stabileasca noi recorduri, inregistrand 4,6 milioane de vizualizari in primele trei zile de la lansare, plasandu-se astfel pe primul lor in topul filmelor musicale pe Disney+, potrivit News.ro. Fanii lui Taylor Swift au…