Stiri pe aceeasi tema

- Moment inedit in cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, difuzata maine seara, de la 20:00, la Antena 1. ADDA și Radu Bucalae au adaugat performance-ului lor o criza de ras necontrolata, soldata chiar cu lacrimi. Jurații show-ului s-au amuzat copios, ins

- Ediția din aceasta seara de la Te cunosc de undeva a adus, așa cum era de așteptat, noi transformari spectaculoase. Adda și Radu Bucalae au aparut primii pe scena și au facut show, caci l-au interpret pe The Weeknd și au cantat piesa „Blinding Lights”.

- In aceasta seara, 6 mai 2023, Adda și Radu Bucalae s-au transformat in Katy Perry și Snoop Dogg. Cei doi concurenți au cantat piesa California Gurls și au reușit sa faca un show de zile mari. Jurații au fost fascinați de momentul lor, astfel ca le-au adus doar momente de lauda. Iata ce au spus despre…

- ADDA și Radu Bucalae au recreat videoclipul piesei „California Gurls” in platoul Te cunosc de undeva! sezonul 19. Jurații au fost fascinați de decorul care i-a inconjurat, dar și de transformarea lor foarte apropiata de original.

- „N-am cantat in viata mea cu inghetata si bucati de ciocolata in gat!”. Cei doi vor avea parte de o super transformare in Snoop Dogg si Kathy Perry – California Gurls si vor avea ocazia sa aduca pe scena un videoclip de milioane de dolari.

- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au caștigat a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva!, de sambata seara, 8 aprilie. Cei doi au avut parte de o transformare spectaculoasa, reușind sa surprinda jurații cu talentul lor. Anca Țurcașiu și Jean Gavril au avut momentul cel mai apreciat de jurați in aceasta…

- In episodul 2, din data de 8 aprilie 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, Adda și Radu Bucalae s-au transformat in Loredana Groza și au cantat celebra melodie „Apa”. Jurații au ras copios la momentul lor, pentru ca Radu Bucalae a imitat-o amuzant pe Loredana Groza. Iata ce au spus jurații…

- In aceasta seara, in prima ediție a emisiunii Te cunosc de undeva! sezonul 19, Damian Draghici și Cristina Stroe s-au transformat in Luciano Pavarotti și Bryan Adams și au interpretat piesa „'O Sole Mio”. Jurații au fost impresionați de momentul celor doi.