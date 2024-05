Politistii locali protesteaza. Aceștia iși striga nemulțumirile, miercuri, in fata Guvernului . Ei vor mai mulți bani, dar si modificarea prevederilor O.U.G. nr. 63/2010, in sensul inlocuirii sintagmei 1 post / 1000 locuitori/ cu 1 politist local /1000 locuitori. „Federatia Nationala a Sindicatelor Unite din Politia Locala Romania, afiliata la Blocul National Sindical, informeaza ca va organiza in 8 mai 2024, intre orele 10.00 si 13.00, un miting de protest in fata Guvernului Romaniei. Mitingul este aprobat de Primaria Municipiului Bucuresti”, anunta sindicalistii. Acestia au transmis si lista…