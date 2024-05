Stiri pe aceeasi tema

- ”Baia Mare are nevoie de parcari supraterane, cu boxe de depozitare, in locul garajelor care ocupa loc și sunt folosite ca debara” – Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș/candidat la funcția de primar al municipiului Baia Mare Ionel Bogdan și echipa sa au dat startul intalnirilor…

- ”Nu avem cea mai buna echipa, nici cea mai frumoasa, dar suntem rezistenți și incapațanați in sens pozitiv”, a spus Raul Olajos, liderul REPER Timiș, la lansarea oficiala a candidaturii sale la un post unde concurența e deja acerba, cel de primar al Timișoarei. Olajos se va lupta cu Nicolae Robu, Dominic…

- Presedintele CJ Timis, Alin Nica, a decis sa-i retraga lui Cristian Mos toate atribuțiile pe care le are in funcția de vicepreședinte al Consiliului Judetean. Reactia vine dupa ce Mos a nuntat ca va candida la Primaria Timisoara, atacand totodata tandemul Aliana Dreapta Unita, Dominic Fritz – Alin Nica.…

- “Daca avem ce le oferi, oamenii ar sta și ar munci in continuare aici, nu ar mai pleca in strainatate”, spune Vasile Tabacaru. Articolul “Piedone” din Faraoani, candidat la funcția de primar al comunei apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! .

- DESPRE UTILITAȚI, cu Rigman Ciprian, președinte USR Turda și candidat la funcția de primar al Municipiului Turda: „Avem nevoie de servicii publice locale de calitate și la prețuri accesibile fiecarui cetațean. Pentru aceasta, in ceea ce privește componenta de apa și canalizare, trebuie reduse cele 46%…

- Deputatul Florin Alexandru Alexe alaturi de noul candidat PNL la funcția de primar al orașului Targu Lapuș, Vlad Herman. „Dupa 24 de ani petrecuți in slujba orașului Targu Lapuș, Mitru Lese a luat decizia de a face un pas in spate in administrație. Actualul primar al orașului nu va mai candida pentru…

- Premierul si liderul PSD, Marcel Ciolacu, l-a ironizat, marți, pe Mircea Geoana, dupa ce acesta a spus ca lideri PSD, inclusiv presedintele PSD, a mers la el "in birou" sa ii propuna sa candideze la presedintie, sustinut de social democrati, precizand ca a sunat-o si pe Diana Sosoaca pentru functia…

- Ca cetațean simplu sunt total nemulțumit, șocat chiar, de modul in care abisala incompetența a administrației Soos a ajuns sa afecteze cele mai simple elemente normale ale vieții in acest oraș. Gandul de a ma poziționa in calitate de candidat independent impotriva actualului primar este unul mai vechi,…