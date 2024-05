În lipsa ciclonului… Cum zile intregi televiziunile mioritice și unele dintre distinsele meteorologe ne-au… „asasinat” cu naboirea unui ciclon pe glia patriei, venit de prin parțile Italiei, unde ar fi facut prapad, toata suflarea romaneasca a stat ca pe ghimpi de teama acestei rautați rar intalnite a naturii. Numai ca afara de niște „cozi de vant” aparute pe […] The post In lipsa ciclonului… first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

