- InfoCons avertizeaza ca bomboanele oferite cadou de Ziua Indragostiților au pana la 10 E-uri. Specialiștii InfoCons au realizat un studiu pe produsele tip cutii cu bomboane (trufe, praline si bomboane cu ciocolata) ce se gasesc pe piața din Romania. In total au fost analizate 126 de produse. S-a constatat…

- Produse tip cutii cu bomboane, trufe, praline si bomboane cu ciocolata ce se regasesc pe piata din Romania au pana la 10 E-uri, potrivit un studiu realizat de InfoCons.Conform sursei citate, in total au fost analizate 126 de produse. Din punctul de vedere al tipurilor de aditivi alimentari, toate produsele…

- Secretarul de stat in Ministerul Educatiei, Florin Lixandru, a confirmat miercuri, ca i-au fost retrase atributiile printr-un ordin de ministru. „Momentan sunt pe functie, dar nu am nicio atributie. Eu aveam atributii pe invatamant preuniversitar si pe relatia cu Parlamentul si s-a abrogat ordinul prin…

- Shakira, agresata de mama lui Gerard Pique Presa din Spania a publicat un filmuleț in care artista este pusa la punct de „soacra”. Nu este clar cand a fost inregistrat momentul și nici care a fost motivul disputei. Shakira, agresata de mama lui Gerard Pique? Pana acum șapte sau opt luni nu existau decat…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au stat separați timp de 5 luni. Intr-un interviu pentru unica.ro , artista a povestit despre momentele dificile prin care a trecut, dar și despre casnicia sa. Cleopatra Stratan s-a casatorit in anul 2021 cu Edward Sanda, la puțin timp dupa ce a implinit varsta de 18…

- O unealta auto, ajunsa pe calea de rulare a tramvaielor de pe Pasajul "Alexandru cel Bun", a fost cauza deraierii vagonul care circula joi dupa-amiaza pe traseul 6, dinspre Dacia catre Targu-Cucu. Obiectul nu apartine institutiei noastre, iar interventii tehnice in zona respectiva nu au fost efectuate…

- Cornelia Rednic este una dintre cele mai apreciate interprete de muzica de petrecere din Romania. Artista iși sarbatorește astazi frumoasa varsta de 47 de ani. Alaturi de cei apropiați, cantareața a decis sa iși petreaca aniversarea in cel mai liniștit mod. Care este cel mai important lucru pe care…

- Avaria din subterana de langa Circ s-a produs din cauza vechimii conductei care are un termen de exploatare de circa 47 de ani, fiind pusa in funcțiune in anul 1975. Potrivit Termoelectrica, avaria a fost lichidata, pana la miezul nopții, astfel incat primul grup de consumatori au fost asigurați cu…