Acvacultura și pescuitul de captură, dominate de trei țări asiatice Marile și oceanele se afla sub o presiune extraordinara nu doar din cauza poluarii și a plasticului care ajunge aici, ci și din cauza pescuitului nesustenabil. Fara direcții raționale și stricte in ceea ce privește aceasta activitate, resursele din apele dulci și sarate vor fi periclitate, cu efecte dramatice pe termen lung. Raportat la cele spuse mai sus, prezentam in continuare statistica emisa de Organizația pentru Alimentație și Agricultura in Anuarul Statistic din 2021 cu privire la producția de pește din diferite categorii obținuta din acvacultura și din pescuitul de captura. Excluzand plantele… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In 2021 valoarea globala a producției agricole a ajuns la 46,1 miliarde lei in creștere cu 49% fața de anul precedent. In ultimii 70 de ani Moldova nici odata nu a inregistrat un așa nivel de creștere. Aceasta creștere a fost determinata atat de productivitatea mult mai ridicata cat și de creșterea…

- Razboiul din Ucraina ar putea avea repercusiuni grave pentru distributia alimentelor in tarile in curs de dezvoltare, conform unei previziuni a Organizatiei ONU pentru Alimentatie si Agricultura. Daca vor exista reduceri majore ale exportului de cereale din Ucraina si Rusia si preturile vor creste la…

- Razboiul din Ucraina ar putea avea consecinte dramatice pentru distributia alimentelor in tarile in curs de dezvoltare, avertizeaza Organizatia ONU pentru Alimentatie si Agricultura (FAO).

- Efectele razboiului din Ucraina declanșat de Rusia se vor vedea și in industria alimentara din Europa si Africa, care va fi ”profund destabilizata”, a avertizat vineri presedintele francez, Emmanuel Macron, intr-o conferinta de presa la Versailles, relateaza CNN, citata de News.ro. ”Europa noastra este…

- Contribuția agriculturii la economie este indiscutabila, fapt confirmat și de rapoartele anuale emise de Organizația pentru Alimentație și Agricultura-FAO. Datele prezentate in randurile urmatoare sunt preluate din Anuarul Statistic 2021. Valoarea adaugata globala generata de agricultura, silvicultura…

- Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura se teme de compromiterea recoltelor la nivel mondial. Stocurile de ingrasaminte s-au redus si s-au scumpit datorita cresterii preturilor gazelor.

- Indicele global al preturilor la alimente a crescut cu 28,1% in anul 2021, ajungand astfel la cel mai mare nivel din ultimul deceniu. Totodata, este puțin probabila revenirea la stabilitate economica, anunța Organizatia ONU pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), citata de Reuters.

- Economie Directia Agricola Teleorman a facut plațile catre toți cei 103 beneficiarii ai programului de susținere a producției de usturoi decembrie 28, 2021 15:00 Direcția Agricola Județeana Teleorman a facut plata subvenției pentru usturoi, pentru un numar de 103 beneficiari, aceasta platindu-se…