- Primarul comunei Bosanci din judetul Suceava, Miron Neculai, acuza ca toti sustinatorii lui Ludovic Orban au fost eliminati din delegatia pentru Congresul din 25 septembrie de presedintele Organizatiei Judetene Gheorghe Flutur. Totodata, a interzis prezența unor președinți de organizații locale de a…

- Primarul comunei Bosanci din judetul Suceava, Miron Neculai, acuza ca toti sustinatorii lui Ludovic Orban au fost eliminati din delegatia de la Congres. „Doamne, iarta-l, ca nu stie ce face”, a transmis primarul.

- Primarul din Bosanci, județul Suceava, susține ca președinte Organizației Județene - Gheorghe Flutur - a eliminat din delegația pentru Congresul Național Liberal din 25 Septembrie toți simpatizanții lui Ludovic Orban și a interzis prezența unor președinți de organizații locale de a participa la moțiune.…

- Ludovic Orban, președinte PNL și candidat pentru un nou mandat, a declarat ca, daca va caștiga congresul din 25 septembrie, reface coaliția in ”maxim 48 de ore.” ”Daca voi caștiga Congresul PNL, refac coaliția in maxim 48 de ore”, a precizat Ludovic Orban, la B1 TV, amintind ca cei care l-au dorit pe…

- Florin Cițu ar fi inceput deja sa iși creioneze echipa de dupa Congresul din 25 septembrie, in condițiile in care ar ieși invingator din competiția cu Ludovic Orban. Potrivit unor surse PNL, Raluca Turcan nu s-ar mai regasi in echipa lui Cițu. Pe funcția pe care o deține Turcanin PNL, prim-vicepreședinte…

- PNL Timiș este aproape de implozie. Neințelegerile intre susținatorii lui Florin Cițu și cei ai lui Ludovic Orban au condus la gesturi de neințeles intre ei. Cel mai recent s-a intamplat in aceasta dimineața cand unii liberali au descoperit ca yala de la ușa sediului a fost schimbata. Practic, susținatorii…

- Ludovic Orban și Florin Cițu se afla in același oraș, la Piatra Neamț, unde, fiecare, cauta sa iți atraga voturi la Congresul din toamna pentru funcția de președinte PNL. Aflați pe aceeași scena, Ludovic Orban a luat cuvantul și a facut o comparație neașteptata cu Cristiano Ronaldo. “Dupa ce Real Madrid…

- De la 1 iulie au inceput alegerile interne in PNL, primul județ care iși alege șeful filialei fiind Suceava. Aici a venit premierul Florin Cițu, joi, iar contracandidatul sau, actualul președinte al PNL, Ludovic Orban, și-a anunțat prezența la alegerile din filiala sector 1 București, tot joi, la ora…