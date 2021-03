Acuzații grave: bătrână de 85 de ani, agresată sexual în spital Familia unei paciente de 85 de ani reclama ca femeia, care a stat doar șase ore acolo, are urme de violența pe corp și chiar ale unui abuz sexual. Conducerea spune ca este exclus sa fi pațit ceva și pune la dispoziție inregistrarile de pe camerele de supraveghere. Totuși, procurorii au deschis un dosar pentru loviri și tentativa de viol. Varstnica internata sufera de mai multe afecțiuni, inclusiv psihice. Se deplaseaza in scaun cu rotile și nu se poate ingriji singura. Femeia a fost adusa de copiii ei la Spitalul din Roman, pe 25 februarie. Acuza dureri la un umar. A fost primita imediat la Urgența,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

