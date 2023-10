Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au condamnat la 4 ani si 11 luni de inchisoare o femeie deferita justitiei pentru propaganda terorista. Pedeapsa cuprinde una de 2 ani si 2 luni, primita de inculpata in iunie 2022, intr-un dosar asemanator. Procurorii au explicat ca femeia a promovat in mod…

- Aproximativ 800.000 de fermieri vor primi, incepand de astazi, 16 octombrie, subvențiile agricole din fonduri europene. Aceasta realizare este rezultatul eforturilor depuse de Guvernul Romaniei, care a finalizat cadrul juridic necesar pentru absorbția fondurilor europene disponibile prin Politica Agricola…

- Curtea de Apel Craiova a respins apelul formulat de procurorii DNA intr-un dosar in care un fost edil al comunei Malovat, Mehedinti, a fost deferit justitiei pentru abuz in serviciu. Alaturi de fostul primar a fost judecat si reprezentantul unei societati comerciale. In martie, anul acesta, Tribunalul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) primeste cereri de acordare a sprijinului de urgenta pentru sectorul cerealelor si al semintelor oleaginoase pana la data de 26 octombrie 2023, inclusiv.Potrivit unui comunicat al institutiei, transmis luni AGERPRES, potentialii beneficiari…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus mentinerea masurii arestului preventiv fata de o femeie deferita jutitiei pentru propaganda terorista. Femeia, care a primit o pedeapsa cu suspendare intr-un dosar asemanator, a fost trimisa in judecata la inceputul lunii aprilie 2023. Dosarul se afla…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza potențialii beneficiari ca, pana la data de 15 octombrie 2023, se depun Cereri de plata pentru intervenția IS-V-03 "Asigurarea recoltelor". Beneficiarii sunt producatorii, persoane fizice/juridice care asigura recolta plantațiilor…

- Curtea de Apel Craiova a dispus mentinerea controlului judiciar fata de o femeie condamnata la doi ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta. Potrivit anchetatorilor, inculpata a primit de la 23 de persoane, in total, sumele de 84.500 de euro si 10.000 de lei. Banii ar fi fost primiti…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins, ieri, apelurile formulate de rudele unui barbat ucis intr-un accident rutier, in vara anului 2017, in comuna Amarastii de Jos. La Judecatoria Craiova, soferul a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa. Judecatorii…