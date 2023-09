In timp ce serviciul de informații al Ministerului de Interne e ocupat cu pedepsirea polițiștilor care nu se fac preș in fața unor judecatori aflați in timpul liber, fostul șef al instituției iși ajuta iubita sa organizeze ședințe de relaxare fix in casa sechestrata de DNA, in care cei doi au fost prinși cu droguri in urma cu patru ani.