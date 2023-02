Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrii si observatorii partidelor care vor avea loc, vineri, in etapa a XXV-a din Superliga, potrivit news.ro: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Dupa o etapa liniștita in care U Craiova 1948 a jucat pe teren propriu cu tribunele goale și a caștigat categoric partida cu Universitatea Cluj, Adrian Mititelu avertizeaza ca va scoate echipa de pe teren in partida cu Rapid, daca o sa fie injurat de suporterii olteni.

- Scandalul de la meciul Sepsi – FCU Craiova nu ramane fara urmari. Aflat in razboi cu proprii fani, Adrian Mititelu anunța ca scoate echipa de teren, la partida cu Rapid, daca oficialii gruparii din Giulești ii vor lasa in tribune pe suporteri cu bannere jignitoare. Patronul formației din Banie a declarat…

- Aflat in conflict cu ultrașii FCU Craiova, Adrian Mititelu anunța ca e gata sa ia masuri dure la meciul cu Rapid (vineri, 10 februarie, 20:00). Dupa ce meciul cu Sepsi a fost oprit din cauza scandarilor xenofobe ale ultrașilor cravioveni, iar aceștia nu au putut fi prezenți la meciul cu U Cluj, Adrian…

- Ioan Ovidiu Sabau a spus ca infrangerea cu FC U Craiova este cea mai neagra din cariera lui de antrenor. ”Am avut doua jocuri foarte bune, cu Voluntari și Rapid. suntem de nerecunoscut. Am intalnit un adversar in form, dar nu poți sa te prezinți așa slab. Vom face o analiza sa vedem unde am greșit. Am…

- Trei tineri din Craiova, aflați intr-o mașina, au fost implicați intr-un scandal in trafic, apoi au lovit cu autorismul, in mod intenționat, mașina cealalta, iar ulterior i-au luat la bataie pe cei aflați in interior. Cei trei au parasit locul faptei, unu

- Basarab Panduru (52 de ani) a alcatuit cel mai bun „11” din Superliga in anul 2022. Campioana CFR Cluj, in acest sezon pe 2, da cei mai mulți jucatori, 4. Toți cei 4 jucatori de la CFR vin din compartimentul defensiv, semn al siguranței din apararea lui Dan Petrescu. CSU Craiova, Rapid și liderul actualului…

- Președintele Universitații Craiova , Sorin Carțu, implinește astazi 67 de ani. Cu aceasta ocazie, Gazeta de Sud ii ureaza „La mulți ani!“, multa sanatate și cat mai multe realizari din postura pe care o ocupa la Știința. „Sorinaccio“ a acordat un interviu cu ocazia aniversarii sale, pe care-l puteți…