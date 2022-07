Stiri pe aceeasi tema

- Premierul sarb, Ana Brnabic, a declarat vineri ca Serbia se afla intr-o situatie in mod special dificila pentru ca drumul sau european este conditionat de recunoasterea Kosovo, desi acest lucru nu este mentionat in pozitia de negociere a UE privind convorbirile de aderare cu Serbia, relateaza Tanjug.…

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut cu fermitate Serbiei sa se alature sanctiunilor impotriva Rusiei din cauza invadarii Ucrainei, a declarat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza AFP. „Cancelarul Scholz a cerut intr-un mod foarte hotarat, clar si ferm Serbiei sa se alature sanctiunilor…

- Albin Kurti, primul-ministru al Kosovo, a anuntat vineri ca țara sa va cere statutul de candidata la Uniunea Europeana pana la finalul anului, informeaza Agerpres. „Europa este destinul nostru, Europa este viitorul nostru”, a declarat prim-ministrul kosovar intr-o conferinta de presa comuna cu cancelarul…

- Ministrul afacerilor externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, si-a anulat o vizita de doua zile in Serbia, planificata mai demult, dupa ce trei tari care se invecineaza cu teritoriul sarb au decis sa-si inchida spatiul aerian, informeaza agentia de presa Interfax. Macedonia de Nord, Bulgaria si Muntenegru…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat, joi, la Belgrad, ca Uniunea Europeana (UE) doreste sa accelereze integrarea tarilor din Balcanii de Vest in fata provocarilor cauzate de invadarea Ucrainei de catre Rusia, transmite EFE. „Provocarile de astazi necesita noi moduri de gandire…

- Ministrul sarb de Interne, Aleksandar Vulin, declara ca Serbia ar trebui sa isi reconsidere obiectivul de a adera la Uniunea Europeana (UE) din cauza presupuselor presiuni occidentale de a se alatura sanctiunilor internationale impuse Rusiei in urma razboiului declansat in Ucraina, relateaza The…

- Companiile petroliere au realizat profituri de aproximativ 3 miliarde de euro in Europa, de la inceputul razboiului din Ucraina, arata un raport publicat de Greenpeace, adus in atenție de EUObserver. Unii dintre analiști au observat insa ceva anume: „Privind la cele trei mari blocuri economice mondiale,…