Actul normativ care modifică prevederi ale legii privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, promulgat Actul normativ are ca obiect de reglementare aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 101/2021, care prevede modificarea art. 5 pct. IV 4 din Legea nr. 76/2002, in sensul extinderii grupei de varsta mentionate in definitia tanarului NEET, dupa cum urmeaza: persoana cu varsta cuprinsa intre 16 ani si pana la implinirea varstei de 30 de ani, care nu are loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala. De asemenea, legea promulgata de catre seful statului intervine asupra Legii 416/2001, principalele modificari fiind: – mentinerea acordarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producatorii agricoli de legume, fructe si cartofi, pentru o perioada de trei ani. Schema propune acordarea de sprijin sub forma de grant, pe o perioada de 3 ani, in valoare de 100.000 euro anual, in…

- Legea promulgata de catre seful statului are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat sa poata fi executate fara autorizatie de construire/desfiintare…

- O noua categorie de salariați ar putea ieși mai repede la pensie. Este vorba despre o propunere legislativa pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aflata acum in atenția senatorilor. Inițiatorii acestui proiect de lege spun ca prin acest act normativ…

- Programul 50/20, prin care refugiații din Ucraina primeau zilnic 50 de lei pentru cazare și 20 de lei de mancare poate deveni istorie. Guvernul vrea sa limiteze plafonul acordat și sa-l ofere pentru o perioada limitata de timp. Pe ordinea de zi a ședinței Executivului este și un proiect de ordonanta…

- Camera Deputaților a adoptat, marți, modificarea legislativa prin care persoanele responsabile din cadrul instituțiilor care nu respecta deciziile instanțelor nu vor mai plati amenzile din veniturile personale, ci din bugetele instituțiilor. Banii ar urma sa fie recuperați ulterior de la persoanele…

- Politic Maria Stoian, deputat PNL: Reglementarea regimului fiscal al nomazilor digitali va conduce la o creștere exponențiala a economiei naționale / Declarație de presa martie 8, 2023 09:37 In calitate de for decizional, Camera Deputaților a adoptat cu o larga majoritate de voturi proiectul de lege…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDMR), precum si pentru modificarea unor acte normative, potrivit…

- SA „Moldovagaz” nu poate deconecta toți consumatorii datornici la plata gazelor naturale, așa cum a anunțat aceasta intreprindere pe pagina sa oficiala. Intreprinderea a aratat ca, pe 22 februarie 2023, datoria consumatorilor finali pentru gazele naturale furnizate in luna ianuarie curent era de 318,657…