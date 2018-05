Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Diane Kruger este insarcinata cu primul ei copil. Vedeta cunoscuta pentru rolul Elenei din Troia a postat pe contul ei de Instagram un mesaj in care indica faptul ca va avea un copil, scrie presa americana. Actrita a sugerat chiar ea ca este insarcinata pe Instagram postand pe 24 mai o poza…

- Actrita americana Kristen Stewart, protagonista francizei cinematografice „Amurg/ Twilight", a pasit desculta pe covorul rosu la Festivalul de Film de la Cannes, in semn de protest fata de interdictia pantofilor fara tocuri inalte la acest eveniment.

- In corespondența de azi trecem in revista colecția de interdicții pe care Festivalul de la Cannes o etaleaza in acest an, plus tendințele momentului ilustrate de filmele de pana acum. De asemenea, avem video interviuri cu Marta Bergman și Alina Șerban, regizoarea și protagonista din „Seule a mon mariage”,…

- Cele cinci care au cucerit Cannes-ul! Cam așa putem comenta aceasta fotografie de grup cu cinci mari actrițe, reunite la prezentarea noului lor film, 355, la Festivalul de Film de la Cannes. Fan Bingbing, Marion Cotillard, Jessica Chastain, Penelope Cruz și Lupita Nyong’o Este vorba despre Penelope…

- Filmul "Everybody Knows" va deschide Festivalul de la Cannes. Pelicula spune povestea unei fete pe nume Laura, nascuta in Spania, care isi viziteaza satul natal pentru o petrecere in familie. O intamplare neasteptata ii schimba insa dramatic viata.

- Regizorul danez Lars von Trier revine la Festivalul de la Cannes, cu un film in afara competitiei, "The House that Jack Built", la sapte ani dupa ce a fost declarat persona non grata de organizatorii prestigiosului eveniment, transmite AFP.

- Arabia Saudita va fi prezenta pentru prima data anul acesta la Festivalul de la Cannes, au anuntat organizatorii reputatului eveniment cinematografic, care au precizat ca aceasta tara va avea propriul pavilion, unde se vor desfasura intalniri intre profesionisti din domeniu si va fi prezentata o selectie…