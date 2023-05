Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Hristu, actrita la Teatrul Excelsior, a fost batuta joi in Parcul Cismigiu, la doi pasi de Primaria Capitalei. La agresiune au fost martori patru barbati, aflati pe bancile din apropiere, dar niciunul nu a intervenit. "Azi am fost batuta in Cismigiu, in plina zi, langa podul asta frumos. Da,…

