Stiri pe aceeasi tema

- Femeia a fost gasita in stare de inconștiența intr-o padure din apropierea parcului Bragadiru, in apropierea comunei Clinceni, potrivit Realitatea Plus.Pana de dea de doctorița, polițiștii din Bragadiru și ofițeri de la investigații criminale au cautat-o in diverse zone limitrofe, folosind un caine…

- Polițiștii stațiunii Sovata și din cadrul Secției 14 Poliție Rurala Ghindari au acționat in perioada 20-21 ianuarie, pe raza de competența, pentru menținerea unui grad optim de siguranța publica și pentru prevenirea și combaterea evenimentelor rutiere negative, prin depistarea conducatorilor auto aflați…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni au depistat in trafic, in orașul Borșa, un tanar din Maramureș care conducea un autoturism de;i nu deține permis de conducere. Mai mult, mașina nu avea placuțe de inmatriculare. Sambata, 20 ianuarie, in jurul orei 20.00, pe timpul unor misiuni de supraveghere și…

- *Intervenții ale polițiștilor vranceni- sprijin pentru cetațenii blocați in trafic* Astazi, polițiștii rutieri și cei de ordine publica au intervenit in sprijinul unor participanți la traficul rutier care au ramas inzapeziți, pe mai multe sectoare ale drumurilor publice . Totodata, politistii rutieri…

- In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 2.500 de solicitari ale cetatenilor, au fost constatate peste 7.100 de fapte contraventionale si 610 permise de conducere au fost retinute, 160 pentru viteza, 48 pentru alcool si 6 pentru droguri, anunta Politia Romana, potrivit news.ro.”In…

- In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la este 6.000 de fapte contraventionale si 456 de permise de conducere au fost retinute. La data de 3 ianuarie a.c., politistii au actionat, la nivel national, pentru a preveni faptele antisociale, organizand 398 de actiuni si au intervenit la 2.409 evenimente,…

- Polițiștii mureșeni au intervenit la peste 570 de evenimente, dintre care 547 sesizate prin Sistemul Național Unic al Apelurilor de Urgența 112, in minivacanța de Craciun. In perioada 23-26 decembrie, zilnic, aproximativ 150 de efective din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au acționat…

- Politistii au intervenit la nivel national, in perioada septembrie – decembrie, la peste 1.100 de evenimente sesizate in scoli sau in apropierea acestora, iar aproape jumatate dintre acestea au fost anuntate de cetateni la 112. Reprezentantii Inspectoratului General al Politiei Romane au…