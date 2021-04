Stiri pe aceeasi tema

- Diana Dumitrescu a lucrat o perioada de timp la Antena 1, a fost prezentatoare, dar de un an de zile a disparut de pe micul ecran. Vedeta trece acum printr-o transformare de proporții. Pe langa acest aspect din viața sa, ea se concentreaza asupra vieții de familie, la creșterea și educarea baiețelului…

- Andreea Banica are probleme de sanatate destul de grave. Vedeta și-a anunțat fanii pe Instagram ca nu iși poate onora promisiunea de a particpa la evenimentul pe care il avea planificat. Cu o zi inainte de a face anunțul ca se simte rau, Andreea Banica a fost invitat la Xtra Night Show, acolo unde a…

- Nu mulți sunt cei care știut ca Liviu Varciu și Claudia Patrașcanu au avut o relație, in urma cu mulți ani. Cei doi artiști au trait o poveste de dragoste frumoasa și intensa, pe vremea cand e canta in trupa L.A, iar Claudia in trupa Sexxy. Liviu Varciu și Claudia Patrașcanu au fost iubiți Acum, […]…

- AŽnainte de a fi iubita E™i ulterior soE›ia lui Adrian Mutu, Alexandra Dinu, 40 de ani, a avut o relaE›ie cu realizatorul TV Mircea Radu, 52 de ani. Cei doi s-au cunoscut A®nainte de anul 2000, atunci cA¢nd blondina a debutat la TVR2, ca prezentatoare a emisiunii Trupa DP2. Mircea avea atunci 32 de…

- Este unul dintre cei mai talentați și indragiți prezentatori TV din Romania, dar nimeni nu știa acest detaliu despre el. Ce a facut o vedeta de la Antena 1 pentru Ștefan Banica și Oana Sarbu. Fanilor nu le-a venit sa creada cand au auzit. Ce a facut o vedeta de la Antena 1 pentru a […] The post Ce a…

- ”Neatza cu Razvan și Dani” a venit și in aceasta dimineața cu voie buna, dar și multa forfota, gazdele emisiunii adunand in platou parți din cele doua brigazi rivale, anume Speak, aflat la ”conducerea” ”Chefi la cuțite”, și Pavel Bartoș, prezentator ”Romanii au talent”. In timp ce unul a inlocuit-o…

- De cateva zile, Oana Roman se afla alaturi de fiica ei intr-un resort de lux din Egipt. Vedeta este atat de mulțumita de destinația aleasa incat le-a aratat tuturor priveliștile de care se bucura zi de zi. Fiica lui Petre Roman are parte de momente de neuitat alaturi de Isabela, care pare la fel de…