- „Vaduva Neagra/ Black Widow”, thriller de actiune Marvel din seria „Avengers”, cu Scarlet Johansson in rol principal, va rula in cinematografele romanesti incepand cu 9 iulie, potrivit news.ro. Filmul o are in prim plan pe Natasha Romanoff, care este nevoita sa isi confrunte trecutul dupa…

- Lungmetrajul „Supernova”, regizat de Harry Macqueen, cu Stanley Tucci si Colin Firth in rolurile principale, va rula in cinematografele romanesti incepand cu 30 iulie, potrivit news.ro. Drama ii are in centru pe Sam si Tusker. Ei sunt impreuna de 20 de ani si ii uneste o iubire profunda. Dar…

- “Thrillerul care te ține cu sufletul la gura” vine din 23 iulie in cinematografele din Romania Tata muta munții, cel de-al doilea film de lungmetraj semnat de Daniel Sandu, a avut premiera mondiala in cadrul secțiunii competitive a celei de-a 24-a ediție a Festivalului de Film de la Shanghai, China…

- “Thrillerul care te ține cu sufletul la gura”, cum a fost supranumit de The Hollywood Reporter filmul romanesc ”Tata muta munții”, poate fi urmarit din 23 iulie in cinematografele din Romania. Un barbat gata sa inceapa o noua etapa alaturi de o femeie mai tanara este readus violent in contextul vieții…

- Strada Iuliu Maniu apare in filmul "Corigenta domnului profesor" (1966). Erau terase pe ambele trotuare, iar atmosfera este una pitoreasca.Corigența domnului profesor este un film romanesc din 1966 regizat de Haralambie Boroș. Rolurile principale au fost interpretate de Dem Radulescu, Puiu Calinescu,…

- Lungmetrajul horror „Spiral”, parte din franciza „Saw”, cu Chris Rock, Max Minghella si Samuel L. Jackson in distributie, a debutat in fruntea box office-ului nord-american de weekend, potrivit news.ro. Filmul a generat incasari de 8,72 milioane de dolari, de vineri pana duminica, potrivit…

- „Godzilla vs. Kong” a devenit cel mai de succes film de la Hollywood in pandemie. Filmul este pentru al treilea weekend consecutiv pe primul loc in box office-ul nord-american La nivel mondial filmul a incasat peste 390 de milioane de dolari. Pana in prezent, de la inceputul pandemiei, thrillerul „Tenet”…