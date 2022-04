Stiri pe aceeasi tema

- Divortul starului hollywoodian Sean Penn de cea de-a treia sotie a lui, Leila George, care este fiica actorului Vincent D'Onofrio, a fost finalizat si a pus astfel capat unei casnicii care a durat aproape doi ani, a anuntat sambata site-ul revistei americane People. Sean Penn, in varsta de 61 de ani,…

- Soțul lui Sherri Papini, femeia din California acuzata ca și-a inscenat rapirea in 2016, ca sa poata pleca in vacanța cu amantul, a cerut divorțul și custodia celor doi copii, potrivit CNN.

- Simona Halep, 30 de ani, 26 WTA și poloneza Iga Swiatek, 20 de ani, 4 WTA, se vor infrunta, vineri, de la ora 21.00, pentru un loc in finala turneului WTA 1.000 de la Indian Wells, California, SUA.Cele doua sportive au incercat sa prefațeze intalnirea din semifinalele competiției din California, analizand…

- O femeie a devenit cea de-a treia persoana din lume care s-a vindecat de HIV dupa ce a fost tratata cu o metoda medicala noua - transplantul unor celule stem prelevate din cordonul ombilical al unui donator, conform revistei americane People.

- Fanii serialelor Marvel primesc o veste proasta astazi, cand aflam ca aceste productii vor fi scoase de pe Netflix la final de luna februarie. E vorba despre titluri precum Daredevil, Punisher, Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones, in principiu toti cei care fac parte din grupul Defenders. Serialele…

- La fel ca in alte țari, Israelul a inregistrat creștere exploziva a numarului de cazuri COVID-19 cu Omicron. Vineri și sambata bilanțurile zilnice au fost de peste 60.000 de infecții cu virusul Sars-Cov-2 in țara cu 9 milioane de locuitori, relateaza Reuters, preluat de HotNews.ro. In ciuda acestui…