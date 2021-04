Stiri pe aceeasi tema

- O noua comedie muzicala, dedicata printesei Diana, va fi difuzata in avanpremiera pe Netflix, dupa cum au anuntat producatorii. Intitulat “Diana“, spectacolul va fi disponibil de la 1 octombrie in streaming, adica cu doua luni inainte de redeschiderea teatrului, pe 1 decembrie, daca va permite criza…

- 1458 - Stephen the Great renews "to all Brasov-based and all merchants and all of the Land of Barsei" the privilege they used to enjoy since the Alexander the Good 1865 - Birth of physicist Dragomir Hurmuzescu, a corresponding member of the Romanian Academy. (d. May 31, 1945) 1872 - Birth of folklorist…

- Productia de televiziune "Schitt's Creek" s-a impus la categoria "cel mai bun serial - comedie/musical" la cea de-a 78-a gala de decernare a Globurilor de Aur, organizata duminica seara la Los Angeles de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter…

- Revolutia Franceza facuse un pui, iar Franta nu mai avea un ganditor care sa poata explica maretia acestui eveniment. „Make France great again!” – dar era necesar un filosof al acestei cereri populare. A cazut pe capul lui Sartre aceasta ultima nevoie romantica de eroi. El insusi a simtit ca Franta…

- The President of the Culture Committee of the Chamber of Deputies, Iulian Bulai, states that the great sculptor Constantin Brancusi must be viewed not only through his works, but also through the philosophy that inspired them and it is never too late to appreciate his creations and make them known…

- Dansatorul si coregraful argentinian Juan Carlos Copes, o legenda a tangoului, a încetat din viata sâmbata, la vârsta de 89 de ani, a anuntat familia artistului, informeaza AFP, citata de Agerpres. "Va straluci mereu în mijlocul stelelor si pentru totdeauna în…

- Actrita americana Marion Ramsey, cunoscuta pentru rolurile de pe Broadway si din seria de filme „Academia de Politie”, a murit la varsta de 73 de ani, a anuntat agentul ei, citeaza BBC, potrivit News.ro. Ramsey a murit pe 7 ianuarie, in casa ei din Los Angeles. Managementul nu a precizat cauza…

- Dupa ce partenerul ei de viața și reprezentantul sau i-au anunțat prematur decesul, se pare ca actrița Tanya Roberts a murit. Celebra „Bond Girl” avea 65 de ani. Tanya Roberts, cunoscuta pentru rolurile sale din „Charlie’s Angels” și „A View to a Kill”, unul dintre filmele din seria James Bond, a…