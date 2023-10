Stiri pe aceeasi tema

- Michael Caine, unul dintre cei mai apreciați actori britanici, in varsta de 90 de ani, a anunțat ca se retrage din actorie dupa lansarea celui mai recent film al sau, potrivit unui interviu acordat postului de radio BBC.

- Actorul Hugh Jackman, in varsta de 54 de ani, si sotia sa, Deborra-Lee Furness, in varsta de 67 de ani, si-au anuntat despartirea dupa o casnicie de 27 de ani. Actorii australieni s-au casatorit in 1996 si au doi copii, Oscar, 23 de ani, si Ava, 18 ani.

- Comitetul European pentru Protecția Datelor acuza TikTok ca a incalcat legislatia UE. Platforma nu este de acord cu decizia, dar mai ales cu valoarea acestei amenzi. Platforma nu a respectat confidențialitatea datelor, respectiv modul in care in 2020 conturile pentru utilizatorii cu varsta sub 16 ani…

- Ministerul ucrainean al Apararii ii indeamna pe cetatenii de varsta militara sa isi actualizeze datele la birourile de inrolare in armata si sa isi "invinga frica", intr-o campanie lansata joi, in timp ce contraofensiva de vara a intrat deja in cea de-a treia luna si in continuare merge greu, relateaza…

- Cantareata de origine irlandeza Sinead O’Connor, cunoscuta pentru hitul „Nothing Compares 2 U”, a decedat la varsta de 56 de ani, informeaza miercuri Reuters, care citeaza Irish Times. O’Connor – care a avut un palmares de zece albume, iar Nothing Compares 2 U a fost single-ul nr. 1 pe plan mondial…

- Parlamentul Rusiei a extins marti cu cel putin cinci ani varsta maxima la care barbatii pot fi mobilizati pentru a sluji in armata, iar in cazul ofiterilor de rang inalt, pana la varsta de 70 de ani, relateaza Reuters, conform Agerpres.In septembrie anul trecut, Rusia a anuntat prima mobilizare de…