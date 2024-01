Stiri pe aceeasi tema

- Fostul diplomat francez Gerard Araud a remarcat, intr-o postare pe Twitter, diferența de varsta intre liderii Franței și președintele SUA. ”Daca aduni varsta președintelui francez (46) cu varsta prim-ministrului francez (34), rezultatul este mai mic decat varsta lui Joe Biden (81)”, a afirmat Araud,…

- Bilanțul tragediei cumplite de la Tohani, care a avut loc in a doua zi de Craciun, a ajuns astazi la șapte persoane decedate. Dintre acestea, trei sunt copii, iar o alta persoana este inca data disparuta. Testele ADN au aratat ca printre persoanele decedate in urma teribilului incendiu se afla și o…

- Un bebelus de 7 luni diagnosticat cu rujeola a decedat, in judetul Brasov. Copilul ar fi luat virusul de la fratele sau, in varsta de 3 ani, care nu era vaccinat. ”In cadrul actualei epidemii de rujeola din Romania a fost raportat 1 deces din cauza rujeolei la un copil in varsta de 7 luni […] The post…

- Trei persoane au murit, iar alte 8 au suferit diverse traumatisme, in urma unui accident rutier intre un microbuz si un autoturism, care a avut loc luni dimineața in localitatea Independenta, din judetul Galati. A fost activat Planul rosu de interventie. In urma accidentului, au fost 11 victime, trei…

- Matthew Perry, indragitul actor care a jucat rolul lui Chandler Bing in ”Friends”, a murit, relateaza CNN. El avea 54 de ani. Perry a murit dupa ce s-ar fi inecat accidental, sambata, la locuinta sa din Los Angeles, potrivit Los Angeles Times, care citeaza surse din politie. Nu exista suspiciuni privind…

- Femeia in varsta de 60 de ani, strivita de caderea de la etajul 5 a unei contabile de 43 de ani, a murit miercuri noapte, la Spitalul Universitar. Femeia in varsta de 60 de ani peste care a cazut o femeie care a vrut sa se sinucida, dupa ce s-a aruncat de la etajul 5 […] The post VIDEO. Femeia strivita…

- Barbatul suspectat ca a comis atacul de luni, de la Bruxelles, a murit in urma ranilor provocate de poliție, transmite televiziunea publica RTBF. Presa din Belgia anunța ca Abdesalem Lassoued (45 de ani), teroristul care a omorat doi suporteri suedezi, a murit dupa schimbul de focuri dintr-o cafenea.…