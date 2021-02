Actorul Christopher Plummer, celebru pentru rolul din "Sunetul muzicii", a murit la 91 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Un actor celebru de la Hollywood a murit, vineri dimineața. Lumea filmului este in doliu dupa perderea imensa. Lumea filmului este in doliu In varsta de 91 de ani, Christopher Plummer, actorul premiat care a interpretat rolul capitanului von Trapp in „The Sound of Music”, a murit la varsta de 91 de…

- Wallen, care la jumatatea lunii ianuarie a stabilit un record de accesari online cu „Dangerous: The Double Album", ce a petrecut deja trei saptamani in fruntea Billboard 200, a fost inregistrat video, duminica seara, folosind o insulta rasista. In inregistrarea video publicata marti de TMZ, care aparent…