Stiri pe aceeasi tema

- Grila de toamna de la Antena 1 aduce multe surprize placute pentru fanii divertismentului romanesc. Pe langa showul de talente X Factor, care-și va face debutul intr-o premiera dubla, luni și vineri, 6 și 10 septembrie, sefii de la Intact au anunțat cand va incepe și emisiunea iUmor. Șefii de la Antena…

- Camel Sepuloni este ministrul Dezvoltarii Sociale din Noua Zeelanda și a avut parte de un moment jenant chiar in direct la TV atunci cand acorda un interviu. Ea s-a trezit cu fiul sau care a intrat in camera ca sa-i arate un morcov ce avea forma...unui organ masculin. Prezentatorul a izbucnit in ras.Ulterior,…

- Zi istorica pentru domeniul sanatații din Bistrița. Heliportul Spitalului Județean a primit acreditarea, astfel ca elicopterele SMURD vor putea ateriza de acum incolo oridecateori e nevoie! In sfarșit! Dupa ani de vise, luni de zile de lucru și mii de acte intocmite, minunea s-a intamplat. Astazi, 17…

- Cele mai tari show-uri de televiziune intra in grila toamna. Filme, seriale și producții de divertisment din vin septembrie la principalele posture de televiziune romanești. Iata cu ce ne atrag Antena 1, Pro TV și Kanal D din toamna. Surprinzator, populare emisiuni precum ”Vocea Romaniei”( Pro TV),…

- A inceput acum trei ani, undeva prin Cluj, in satul Rachițele, comedia ardeleneasca a anului, Pup-o ma!. Cea de-a doua parte a filmului, Pup-o, ma!2 – Mireasa Nebuna, apare in data de 15 august in cinematografe, pana atunci, participanții de la MandrIE Maramureșeana au ocazia sa se bucure de vizualizarea…

- Fostul capitan al naționalei Romaniei se apuca de televiziune. Gica Popescu a facut anunțul marți seara la Antena 3, cand a dezvaluit cu cine a realizat primele interviuri. "Ma gandeam ce pot sa fac, dupa perioada petrecuta in spatele gratiilor. Am zis sa fac o serie de interviuri cu foști…

- Dupa aproximativ un an de pauza in care nu a mai produs muzica, artistul Carla’s Dreams, fost jurat la Antena 1, in cadrul „X Factor”, a decis sa accepte o oferta inaintata de catre Pro TV. Artistul va fi, astfel, jurat la emisiunea „SuperStar”, alaturi de Smiley, Raluka și Marius Moga, care la randul…

- Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, a vorbit, luni seara, despre motivele pentru care fostul președinte al PSD a fost bagat dupa gratii. Prezenta in emisiunea „Subiectiv”, de la Antena 3, tanara a precizat ca Dragnea a deranjat multe interese. A fost difuzat un fragment dintr-un discurs al ex-politicianului,…