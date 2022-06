Actorul american Ben Stiller a vizitat Ucraina de Ziua Mondială a Refugiatului "Cautarea sigurantei este un drept si el trebuie respectat pentru fiecare persoana", a declarat actorul american Ben Stiller in timpul unei vizite intreprinse in Polonia si Ucraina, unde starul hollywoodian s-a intalnit cu mai multe persoane afectate de razboiul declansat de Rusia, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

