- TRASI PE DREAPTA… Zeci de conducatori auto au fost testati pentru alcool sau droguri, in cadrul unei ample actiuni, desfasurata la sfarsit de saptamana, de politistii rutieri vasluieni. Au fost aplicate 172 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 87.400 lei, au fost retinute 27 de permise…

- STAND-BYE…Protestul avocatilor vasluieni impotriva masurilor anuntate de guvernanti privind cota la CASS, greva bate pasul pe loc. Si asta dupa ce Decanul Baroului Vaslui a declarat ca sunt asteptate deciziile Guvernului dupa revenirea primului ministru de la discutiile purtate la Bruxelles. De asemenea,…

- ILEGAL… Aproape șapte kilograme de trufe, culese ilegal, au fost confiscate de polițiștii vasluieni de la un grup de trei persoane care cautau valoroasele ciuperci intr-o padure de la marginea județului nostru. Aceștia aveau cu ei și opt caini antrenați sa gaseasca trufele, deși s-a dovedit ca nu aveau…

- INCREDIBIL… Trei cetațeni romani, doi barbați și o femeie, in varsta de 34, 23, respectiv, 18 ani, calatorind cu un autoturism inmatriculat in județul Vaslui, au ajuns in Vama Albița, pentru a intra in Romania. In baza Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul R. Moldova, la controlul de frontiera…

- AVERTISMENT…Tinand cont de faptul ca in urmatoarea perioada sunt prognozate temperaturi extreme ridicate, cu disconfort termic accentuat, inspectorii de munca amintesc angajatorilor vasluieni ca sunt obligati sa respecte anumite prevederi legale. In urmatoarea perioada, ITM anunta controale care sa…

- EXERCIȚIU… Forțele de intervenție ale Minsterului de Interne, pompieri, jandarmi, SMURD dar și echipaje al Serviciului Județean de Ambulanța Vaslui. Conform scenariului exercițiului pus in aplicare, a fost pus in aplicare Planul Roșu de Intervenție. Cei care au asitat la punerea in aplicare a intervenție…

- TRANSFERURI… Fotbaliștii vasluieni Ionuț Balaur, Denis Bujor și Jose Cozma, chemați sa puna umarul la promovarea echipei FC Argeș in Liga 1. Dupa ce a retrogradat cu CS Mioveni, fundașul Ionuț Balaur (34 de ani) și-a gasit repede echipa și a semnat cu FC Argeș Pitești. In sezonul precedent, Balaur a…

- PAZA BUNA… Jandarmeria Vaslui a dispus masurile necesare pentru ca evenimentele ce au loc in perioada 30 iunie – 02 iulie in județul Vaslui sa se desfașoare in condiții de siguranța. Alaturi de polițiști, pompieri și reprezentanți ai Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Vaslui, jandarmii…