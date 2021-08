Trupa Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani va ​fi prezenta in acest weekend la Suceava. Trupa va prezenta spectacolul „Apus de soare” de Barbu Ștefanescu Delavrancea, in cadrul evenimentului​​ „Povesti Medievale in Cetatea de Scaun a Sucevei 2021”​, ​organizat de Muzeul National al Bucovinei​. Spectacolul poate fi vizionat la Cetatea de Scaun a Sucevei, in zilele de sambata, 14 august , ora 18:00 și duminica, 15 august, ora 18:30. Regia artistica este ​semnata ​de Marius Rogojinschi, scenografia ii aparțien lui Mihai Pastramagiu, iar de coregrafie se ocupa Victoria Bucun. Din distribuția spectacolului…