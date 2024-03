Stiri pe aceeasi tema

- Actorii Mariana Mihut si Victor Rebengiuc au primit, miercuri, titlul de cetatean de onoare al municipiului Ploiesti, in cadrul unei sedinte extraordinare a Consiliului Local. Cele doua titluri le-au fost conferite celor doi actori pentru intreaga lor activitate, “in semn de recunoastere a geniului…

- Cantautorul George Nicolescu a fost numit, miercuri, post-mortem, cetatean de onoare al municipiului Ploiesti, oras in care artistul s-a nascut in urma cu 74 de ani. Consilierii au aprobat, in cadrul unei sedinte extraordinare a Consiliului Local Ploiesti, proiectul privind acordarea titlului de cetatean…

- N.D. Titulatura de ”Capitala a Tineretului” deținuta in acest an de catre municipiul Ploiești ofera oportunitatea organizarii de numeroase evenimente la care sa aiba acces in mod special tanara generație. Astfel, pe 27 martie 2024, cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului, doi mari actori, Mariana Mihuț…

- Actrița Maia Morgenstern va deveni Cetațean de Onoare al orașului Targu Jiu. Propunerea va fi facuta de catre primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, de Zilele Orașului. Actrița este apreciata de autoritați pentru colaborarea cu Teatrul din oraș și pentru ca promoveaza municipiul pe rețelele…

- Astazi, in cadrul unei ceremonii de excepție desfașurate in ședința Consiliului Local al Municipiului Bacau, boxerul Ronald Gavril a fost onorat cu titlul de Cetațean de Onoare. Evenimentul a fost marcat de emoție și solemnitate, reflectand recunoașterea orașului natal pentru contribuțiile impresionante…

- Astazi a avut loc la Campia Turzii o ședința ordinara de consiliu local in cadrul careia au fost acordate doua titluri de Cetațean de Onoare post-mortem: domnului Nicolae Traian Cornescu și domnului Izso Diamant. Inițiatorul proiectelor de hotarare a fost primarul Dorin Nicolae Lojigan, care a subliniat…

- In cadrul ceremoniei de decernare a titlurilor de Cetațean de Onoare al Municipiului Timișoara, care s-a desfașurat in dupa–amiaza zilei de luni, 15 ianuarie, la Filarmonica Banatul, autoritațile locale au acordat 12 noi titluri. Personalitațile care au fost recompensate cu acest titlul sunt: actrița…

- In Monitorul Oficial al Romaniei, la data de 21 decembrie 2023 s a publicat extrasul de incheiere privind inmatricularea unei noi societati de catre trei cetateni, unul domiciliat in Constanta, iar ceilalti doi in Bucuresti. In Monitorul Oficial al Romaniei, la data de 21 decembrie 2023 s a publicat…