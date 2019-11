Stiri pe aceeasi tema

- Cei șase actori principali din distribuția serialului de succes "Prietenii tai/ Friends", Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc și David Schwimmer, sunt in negocieri pentru un proiect TV special care va fi difuzat pe viitoarea platforma de streaming HBO Max, scrie…

- Dupa o prima confruntare pe echipe si un prim duel in care chef Catalin Scarlatescu a pierdut deja primul om din echipa mov, seara de marti le va aduce celor 20 de concurenti ramasi in lupta pentru marele premiu o a doua confruntare pe echipe una in care tensiunea, emotiile si izbucnirile la bancul…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca la PNL au ajuns informații conform carora cei de la PSD nu-i vor lasa pe Teodor Meleșcanu, președintele Senatului și Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, sa intre in sala pentru a nu ajuta la cvorum. Astfel, ședința va fi condusa de…

- Decizie fara precedent din partea Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)! Instituția a decis ca banca in cauza sa plateasca o amenda colosala! Astfel, pentru nerespectarea uneia dintre cele mai importante condiții, banca ... Citește AICI despre…

- Conferința de presa de la finalul partidei dintre Foresta si Gaz Metan Medias din Cupa Romaniei a fost onorata doar de Petre Grigoraș, in condițiile in care antrenorul celor de la Gaz Metan, Edi Iordanescu, suparat fiind pe deznodamantul final, a parasit arena pe poarta dinspre Inspectoratul pentru…

- Alarma in aceasta dimineața la Casa Județeana de Pensii Timiș – cand angajații au ajuns in birouri au constatat ca, la sfarșitul saptamanii, hoții au dat lovitura. Au patruns in cladire printr-o ușa din spate și au spart doua seifuri. Surpriza mare este ca hoții nu au luat toți banii, fiind descoperiți…

- Desi a parut in control si a condus la un moment dat cu 2-1 la seturi, Federer a acuzat probleme medicale, a cerut ajutorul trainer-ului, iar de aici partida a inregistrat o schimbare de directie. Dimitrov a preluat control, a trimis partida in decisiv, iar in setul al cincilea s-a impus fara prea…

- Ionuț Badea ar putea fi noul antrenor al FCSB, susține gsp.ro. Contactat de realitatea.net, Ionuț Badea a declarat: "Eu nu stiu absolut nimic in acest moment. Pe mine nu m-a sunat nimeni deocamdata, va spun foarte sincer. Vom vedea ce va fi, puteti sa ma sunati oricand".