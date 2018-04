Stiri pe aceeasi tema

- Personalul medical din cadrul Aeroportului Sibiu a intervenit, luni, pentru efectuarea masajului cardiac la un pacient de 40 de ani, cetatean german, caruia i s-a facut rau, la terminalul ”Plecari”. Ulterior, cazul a fost preluat de medicii SMURD care au stabilizat pacientul, fiind chemat un elicpter…

- Un echipaj SMURD din Caiova a fost trimis sa salveze viata unei fetite din comuna doljeana Salcuta, insa salvatorii sustin ca au fost agresati de rudele copilei. Cadrele medicale au precizat ca au cerut ajutorul politistilor, insa agentii nu au facut asbolut nimic.

- Doua persoane au fost ranite in zona Prapastiile Zarnestilor, de langa orașul Zarnesti, situat la poalele Masivului Piatra Craiului. Pompierii militari din Brașov intervin pentru salvarea celor doi.

- Protest la Institutul Marius Nasta. Cateva zeci de angajati ai Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Capitala – asistenți și infirmieri – protesteaza, astazi, in curtea spitalului. Ei sunt nemulțumiți ca odata cu reducerea sporurilor le-au scazut salariile cu pana la 1.400 de lei. ”Motivul…

- Medicii legiști vin cu noi amanunte in cazul Israelei Vodovoz, gasita moarta in apartamentul ei din Capitala. Specialiștii de la IML ”Mina Minovici” au declarat in exclusivitate pentru Libertatea ca Israela avea un inel gastric din 1990, dar nu acesta a fost cauza decesului. Potrivit datelor din raportul…

- Pericolul gripei se va menține pana la jumatatea lunii aprilie, avertizeaza medicii. Pana acum au murit 93 de oameni, de 3 ori mai mulți fața de anul trecut. Judetele Iasi, Bihor, Mures si Capitala sunt in top cu cele mai multe decese.

- O femeie de 47 de ani, cu ischemie la membrele inferioare, a fost preluata din Targu Jiu in aceasta dimineata de elicopterul SMURD, pentru a fi transferata la un spital din Capitala. Articolul Femeie in PERICOL de MOARTE, preluata de elicopterul SMURD! apare prima data in GorjDomino - cotidian local!…

- Gabriela Balan, femeia care a fost acuzata ca si-a agresat copilul intr-un mall din Bucuresti a explicat cum au stat lucrurile si a relatat in emisiunea „Acces Direct” varianta sa si aceasta sustine ca nu si-a lovit copilul. Invitata in emisiunea „Acces Direct” Gabrielei Balan i s-a facut rau si a avut…