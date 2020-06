Stiri pe aceeasi tema

- In calitate de reprezentant legal al Spitalului Municipal Sebeș consider important sa informam transparent opinia publica, respectiv potențialii beneficiari ai serviciilor medicale oferite de spitalul nostru, cu privire la aspectele comunicate in presa, in cursul zilei de 23 mai 2020. Personalul Spitalului…

- Activitatea troleibuzelor și autobuzelor este reluata, de astazi, in regim obișnuit in mun. Chișinau, pe durata intregii zile, cu prezența taxatorilor și achitarea biletului de calatorie. De asemenea, in vederea reducerii riscului epidemiologic de transmitere a infecției Covid-19, incepind de astazi,…

- O comisie de specialiști va analiza modul in care sint respectate masurile de protecție impotriva coronavirusului de tip nou in spitalele din țara. Declarația a fost facuta de ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, in cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la TVR Moldova. Șefa de la Sanatate a precizat…

- Conform unei estimari publicate astazi de Banca Centrala a Frantei, PIB-ul va inregistra o cadere de aproximativ 6% in primul trimestru al acestui an comparativ cu trimestrul precedent.Specialiștii avertizeaza ca doua semestre la rand de declin economic inseamna recesiune.Potrivit unei anchete realizate…

- Pandemia COVID-19 genereaza una dintre cele mai puternice crize, atat economice cat și sociale, iar viitorul nostru depinde in mare masura de deciziile pe care astazi, atat la nivel individual cat și de grup, le luam. Autoritațile mondiale cerceteaza, descopera și analizeaza, autoritațile naționale…

- Aflat in izolare la domiciliu acasa, la București, antrenorul Mircea Lucescu, 74 de ani, crede ca, dupa pandemia de coronavirus, in lumea fotbalulului vor avea loc schimbari.Conform fostului selecționer al Romaniei și Turciei, din cauza Covid-19, cluburile de fotbal sunt extrem de afectate din punct…

- Continua pregatirea sistemului de sanatate pentru scenariul 4 Continua pregatirea sistemului de sanatate pentru scenariul 4, în lupta cu noul virus, în care am putea intra chiar de luni, dupa ce, potrivit celui mai nou bilannt, numarul cazurilor de COVID-19 a depasit 1.800. Este…

- China a raportat miercuri patru noi decese provocate de COVID-19 si 47 de cazuri noi de infectare, potrivit celor mai recente date oferite de Comisia Nationala de Sanatate, citata de DPA.Niciun caz nou nu a fost inregistrat in epicentrul initial al focarului, Hubei, care a ridicat miercuri…