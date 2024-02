Stiri pe aceeasi tema

- PSD se va opune categoric tentativei USR de a drena banii din sistemul asigurarilor sociale de sanatate catre clientela de partid. „Dupa ce a irosit 1 miliard de euro din bugetul Sanatații pe achiziții supradimensionate de vaccinuri COVID-19, USR vrea sa dea inca o lovitura grea sistemului public de…

- Federatia "Solidaritatea Sanitara" din Romania (FSSR) va participa la negocierile cu reprezentantii Guvernului, anuntate a se desfasura luni, la ora 15,00, la Palatul Victoria, si considera ca punctul minim de pornire in aceste discutii il reprezinta "o crestere per total a anvelopei salariale in domeniul…

- Cum se vede viitorul sanatații in Romania in 2024, aflam de la Dr. Ștefan Oprea, Medic Primar oftalmolog, intr-o noua ediție din Adevarul Live, realizata și moderata de Antoaneta Banu.

- "Moartea domnului Lazarescu" inca este o realitate a sistemului de Sanatate din Romania. O pacienta din Romania a fost plimbata peste 35 de ore de la un spital la altul, desi se afla la distanta de o ora de capitala.

- Alexandru Rafila renunța la politica! Declarația surprinzatoare facuta la un eveniment public'Nu mai am nicio intenție de a candida la vreo funcție', a spus Alexandru Rafila, vineri dupa-amiaza, in timp ce participa la un eveniment public. Afirmația vine in contextul in care ministrul Sanatații este…

- Secretarul de Stat Alexandru Rogobete participa la Bruxelles la reuniunea Comisiei Europene pentru eHealth Network.Peste 400 de milioane de euro sunt investite in digitalizarea sistemului de sanatate din Romania, prin PNRR și fonduri europene.In cadrul reuniunii eHealth au fost prezentate și dezbatute…

- Sistemul de sanatate din Romania face un veritabil salt in timp, de la a functiona exclusiv pe hartie, la digitalizare si management medical smart, a declarat secretarul de stat la Ministerul Sanatatii Alexandru Rogobete, in cadrul celei de-a 25-a intalniri a eHealth Network Grup organizat de Comisia…