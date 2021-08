Activitate rutiera: Barbati bauti sau fara permis, prinsi la volan Soferi, cercetati pentru abateri la regimul rutier. La data de 16 august a.c., in jurul orei 05.00, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au identificat un tanar, de 16 ani, care a condus un autoturism, pe strada Plopilor, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. La data de 16 august a.c., in jurul orei 21.50, politisti din cadrul Sectiei 8 Rurala Baneasa au identificat, un barbat, de 30 de ani, care a condus un autoturism, pe raza comunei Deleni, in timp c ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

