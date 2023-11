Stiri pe aceeasi tema

- Activista iraniana incarcerata Narges Mohammadi a fost recompensata vineri cu Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2023, pentru lupta ei impotriva opresiunii femeilor din Iran, a anuntat vineri Comitetul Nobel din Norvegia, potrivit agentiilor internationale de presa. Activista si jurnalista Narges Mohammadi,…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Tulcea au precizat marți ca nu a fost transmis mesaj Ro-Alert in cursul noptii, dar ca au fost primite cinci apeluri la 112, unele din zona Isaccea de la persoane care anuntau producerea unor bubuituri. Un nou atac cu drone kamikaze rusești a…