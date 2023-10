Activista Greta Thunberg a fost reținută de polițiști la Londra Activista pentru clima Greta Thunberg a fost reținuta marți de poliția din Londra, dupa ce s-a adresat protestatarilor la o demonstrație impotriva companiilor de petrol și gaze, a relatat un martor pentru Reuters. Thunberg, care a devenit simbolul tinerilor activiști pentru clima din intreaga lume dupa ce in 2018 a organizat saptamanal proteste in fața parlamentului suedez, a mai fost reținuta in acest an sau scoasa cu forța din proteste organizate in Suedia, Norvegia și Germania. Imaginile de la fața locului au aratat-o pe Thunberg, purtand o insigna cu sloganul „Oily Money Out”, stand… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

