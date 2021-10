Stiri pe aceeasi tema

- Un chestionar pentru vaccinarea elevilor minori impotriva COVID-19 este lansat incepand de vineri de Ministerul Educației. Parinții iși pot exprima intenția in privința vaccinarii elevilor. Incepand de azi, chestionarul este „diseminat” in școli, prin intermediul inspectoratelor școlare județene. „Acesta…

- Elevii ar trebui testați pentru COVID-19 macar o data pe saptamana in școli, spune medicul Alexandru Rafila. Alexandru Rafila a spus, la RFI, ca testarea in școli trebuie sa fie o testare de screening. Alexandru Rafila crede ca in momentul de fața sunt trei lucruri care trebuie facute,…

- Prof. dr. Alexandru Rafila: Copiii ar trebui testați o data pe saptamana, la școala. Alexandru Rafila este de parere ca elevii ar trebui testați pentru COVID-19 cel puțin o data pe saptamana, in școli. Medicul susține ca aceasta testare in scoli ar trebui sa aiba rol de screening. Totodata, Rafila spune…

- Fost reprezentant al Romaniei la OMS si deputat PSD, medicul Alexandru Rafila susține ca se impune luarea a trei masuri pentru a se limita raspandirea Covid-19 in școli. „In primul rand, adultii care traiesc impreuna cu copiii, parintii sau alte rude apropiate, care locuiesc impreuna cu copiii, ar trebui…

- 1.695 de cazuri de COVID au fost raportate in școlile din Romania la cinci zile de la inceperea anului școlar 2021-2022, potrivit unei situații centralizate transmise vineri de Ministerul Educației, citate de Edupedu.Dintre acestea, 1.091 sunt elevi, iar 604 sunt angajați ai unitaților de invațamant.De…

- Se vor pilota modele de predare invatare in sistem blended learning, cu predare alternativa cu prezenta fizica si online, la intervale periodice, si modele noi de evaluare narativa, in locul celei bazate pe calificative, care sa reduca presiunea evaluarii asupra elevilor, in special in ciclul primar.Ministerul…

- Au fost publicate primele rezultate ale celei de-a doua sesiuni de Bacalaureat, mai urmeaza soluționarea contestațiilor și, gata, cei din Ministerul Educației se pot bucura ca au scapat de acest examen și in acest an. Avem o rata de promovare jenanta a examenului maturitații, chiar daca este vorba de…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, anunța ca reluarea cursurilor școlare in luna septembrie nu va aduce nicio relaxare a masurilor impuse in școli in primavara acestui an. Noutatea ar putea fi reprezentata de deschiderea unor cabinete de vaccinare in școli, pentur elevii peste 12 ani. „Noi…