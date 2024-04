Stiri pe aceeasi tema

- Cazurile de violența in școli. Ministerul Educației verifica prin sondaj daca este respectata procedura in unitațile de invațamant Cazurile de violența in școli. Ministerul Educației a dispus inspectoratelor școlare sa verifice prin sondaj cum se aplica in școli procedura privind cazurile de violența.…

- Peste 22.400 de elevi din 44 de scoli din județul Iași vor beneficia, zilnic, de o masa calda, dupa ce Guvernul a adoptat actul normativ pentru derularea Programului National ‘Masa Sanatoasa’. Iasiul are cel mai mare numar de beneficiari in cadrul acestui proiect si, implicit, cea mai mare suma alocata,…

- Site-ul Titularizare 2024 a fost lansat, joi seara, 22 februarie, de catre Ministerul Educației. Profesorii sau viitoarele cadre didactice pot consulta lista posturilor disponibile pana la acest moment, pentru concursul național de ocupare a posturilor didactice din invațamantul preuniversitar. Lista…

- Un mesaj audio difuzat de primarie in ultimele citeva zile in troleibuzele din Chișinau e subiect de ancheta a poliției. In inregistrarea respectiva, reprezentații municipalitații declara ca sint ținta unui atac care urmarește discreditarea instituției. Ofițera de presa de la IGP, Diana Fetco, a confirmat…

- Ministerul Educației a publicat lista finala a proiectelor admise in etapa de evaluare a eligibilitații in cadrul apelului PNRR pentru construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi. Ministerul a transmis ca este alocata suma de peste 225 de milioane de euro pentru infrastructura școlara…

- Guvernul Romaniei a adoptat recent hotararea inițiata de Ministerul Educației, act normativ care instituie Programul Național „Masa sanatoasa” (PNMS). Astfel, acesta inlocuiește „Masa calda in școli” și se adreseaza preșcolarilor și elevilor prezenți la activitațile didactice, pe perioada cursurilor,…

- Cursurile sunt suspendate marti in toate unitatile de invatamant din judetul Iasi, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, dar si in mai multe scoli din judetele Bacau, Botosani, Braila, Buzau, Galati, Neamt si Suceava, a informat Ministerul Educatiei.

- Cursurile din mai multe comune din județul Neamț au fost suspendate, astazi, dupa ce Comitetul pentru situații de Urgența a hotarat sa restricționeze traficul auto pentru toate categoriile de autovehicule, cu excepția celor care asigura intervenția in situații de urgența. De asemenea, s-a decis inchiderea…