Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va propune Marii Britanii sa participe la un parteneriat in domeniul apararii si securitatii, pe fondul nemultumirilor Guvernului de la Londra in relatia cu Statele Unite, mai ales dupa...

- Oferta publica initiala a avut loc intr-o perioada in care echipamentele atletice, in special incaltamintea, sunt extrem de cautate, inchiderea splilor de sport din cauza pandemiei de Covid-19 facandu-i pe oameni sa alerge pentru a se mentine in forma. Compania a vandut 31,1 milioane de actiuni, la…

- Bursa de valori de la Amsterdam a devansat-o pe cea de la Londra in iulie si august. Devine astfel cel mai important centru european de tranzactionare a actiunilor, in contextul in care Brexitul a fortat investitorii din Uniunea Europeana sa foloseasca platforme din interiorul blocului comunitar, transmite…

- Foarte putini pensionari europeni care traiesc in Regatul Unit au depus la timp cereri pentru a ramane aici dupa Brexit, fapt ce provoaca temeri ca alte mii de persoane se afla in pericol de a fi expulzate, releva vineri un raport parlamentar britanic, citat de AFP. Dupa iesirea Marii Britanii…

- Uniunea Europeana a propus miercuri o interdictie ce vizeaza comercializarea de masini noi, cu motoare pe benzina si motoare diesel. Masura ar urma sa intre in vigoare in anul 2035, in cadrul unui program climatic extins, care are drept obiectiv si tranzitia catre vehiculele electrice cu emisii zero,…

- Peter R de Vries, un cunoscut jurnalist olandez de investigații, a fost impușcat marți noaptea, la Amsterdam, la scurt timp dupa ce a avut o intervenție in cadrul unei emisiuni televizate.Trei suspecți au fost arestați de poliția olandeza. De Vries (foto), 64 de ani, a fost impușcat de mai multe ori…

- Actiunile Didi, sustinute de SoftBank, au deschis la 16,65 dolari pe unitate, comparativ cu pretul prevazut in oferta publica, de 14 dolari pe unitate. Oferta a fost de 316,8 milioane de certificate americane de depozit, la nivelul superior al intervvalului de pret de 13-14 dolari, compania atragand…

- Comisia Europeana a declarat ca decizia inseamna ca informatiile personale ale cetatenilor UE vor fi tratate cu acelasi nivel de protectie ca si in interiorul blocului atunci cand vor fi transferate in Marea Britanie. Companiile se temeau ca Marea Britanie si UE nu vor ajunge la un acord privind echivalenta…