Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a parut ca fumeaza marijuana in timpul unui interviu, iar acest fapt, impreuna cu anuntul demisiei managerului contabil dupa doar o luna in aceasta functie, a dus vineri la scaderea actiunilor companiei cu pana la 9%, scrie News.ro. Seara trecută, Musk a…

- Omul de afaceri Elon Musk i-a acordat un lung interviu comediantului Joe Rogan, iar in timpul discuției a fumat marijuana, a baut whisky și s-a jucat cu un aruncator de flacari. Musk a vorbit despre viața lui, despre Tesla, despre inteligența artificiala și despre pasiunea sa pentru postarile pe Twitter.…

- Elon Musk i-a acordat un lung interviu comediantului Joe Rogan, iar in timpul discuției a fumat marijuana, a baut whisky și s-a jucat cu aruncatorul de flacari. Musk a vorbit despre viața lui, despre Tesla, despre inteligența artificiala și despre pasiunea sa pentru postarile de pe Twitter. Faptul ca…

- Elon Musk, CEO-ul Tesla, afectat vizibil de dificultatile cu care se confrunta compania lui si criticat pentru declaratiile sale controversate din ultima perioada, a starnit noi polemici in spatiul online dupa un interviu difuzat joi seara, in timpul caruia antreprenorul de origine sud-africana a…

- Elon Musk, fondatorul Tesla, a fost invitatul lui Joe Rogan la podcastul sau unde a fumat, live, o combinație de tutun și marijuana. Inainte sa fumeze, Elon a intrebat daca este legal ceea ce e acolo.

- Fondul Suveran de Investitii din Arabia Saudita (PIF) este in negocieri pentru a deveni un investitor important in Tesla, ca parte a planului sefului producatorului auto, Elon Musk, de a delista compania de la bursa, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. PIF, care…

- Elon Musk se gandeste sa retraga Tesla de la bursa, la pretul de 420 de dolari pe actiune, in contextul in care compania trece printr-un proces de dezvoltare rapida si are constrangeri financiare, potrivit unui mesaj postat pe Twitter de fondatorul companiei. Mesajul, care a fost transmis și angajaților,…

- Actiunile Tesla au crescut joi cu peste 12-, dupa ce compania a convins investitorii ca poate genera flux pozitiv de numerar si sa obtina profit, in timp ce directorul general Elon Musk si-a cerut scuze pentru jignirile adresate in trecut unor analisti. Cresterea actiunilor a adaugat circa 6,27 de miliarde…