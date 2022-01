Stiri pe aceeasi tema

- Inflația mare lasa puține opțiuni de investiții care sa depașeasca acest nivel. Cei care își țin banii la banci este clar ca nu o pot acoperi, la fel și cei care investesc în titluri de stat. În același timp, piețele de capital sunt acum pe la maxime și este destul de complicat ca…

- "Nu! Sunt alergica la toate produsele chimice. Chiar daca am calatorit in Africa, am refuzat sa-mi fac vaccin contra febrei galbene. Medicul meu de atunci mi-a dat un certificat fals. Am plecat si am revenit in forma buna!”, a afirmat celebra actrița, pentru revista Gala, fara sa dea informații legate…

- Societatea civila romaneasca nu exista. Spiritul civic este nul. Ultimele mișcari sociale autentice anti stapanire, izvorate din unitatea revoltei societații s-au manifestat, nesusținute de forțe politice sau servicii, imediat dupa 23 august 1944 și au luat sfarșit odata cu infrangerea ultimului grup…

- Situații din Turcia și devalorizarea lirei turcești, piata criptomonedelor, companiile de tehnologie, Tesla, indicii americani și germani, dar și bursa de la Beijing merita o atenție deosebita in urmatoarele saptamani, explica Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB, brokerul de burse internaționale…

- Actiunile firmelor chineze din sectorul asistentei medicale si cel al tehnologiei au scazut miercuri, dupa un articol publicat de Financial Times conform caruia Statele Unite vor adauga mai multe firme chineze, inclusiv cel mai mare producator de drone comerciale si firme de biotehnologie, pe listele…

- Criptomonedele trec, in prezent, printr-o perioada de ajustari. Bitcoin a coborat de la aproximativ 69.000 dolari la un minim de 42.333 dolari pe bursa americana Coinbase, un declin de 38.6%. Claudiu Cazacu, Consulting Strategist pentru brokerul de burse internaționale XTB Romania Sesiunea de sambata…

- Nicolae Ciuca, premierul desemnat de Klaus Iohannis, a trimis, marți, o scrisoare catre partidele parlamentare prin care le cere sprijin politic pentru guvernul sau, informeaza Observatornews . PNL propune un armistițiu politic partidelor parlamentare. Premierul interimar Nicolae Ciuca a trimis marți o…