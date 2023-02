Acţiunile Raiffeisen Bank International au înregistrat cel mai mare declin zilnic din ultimul an Actiunile Raiffeisen Bank International au inregistrat luni o scadere de 7,3%, cel mai mare declin zilnic de la izbucnirea razboiului din Ucraina, in urma informatiei ca banca austriaca a atras atentia autoritatilor din SUA care se ocupa de sanctiuni, in legatura cu afacerile sale din Rusia. Declinul actiunilor a survenit in urma informatiei furnizata de banca vineri, ca a primit o solicitare de informatii din partea Biroului pentru controlul activelor straine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei. Raiffeisen este implicata in sistemul financiar rus Raiffeisen este implicata profund in sistemul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

