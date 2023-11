Stiri pe aceeasi tema

- Titlurile producatorilor de cipuri au crescut in ultimul an din cauza cererii crescute de produse si servicii AI, care sunt alimentate de cipuri AI. Noile restrictii pentru exporturile catre China sunt in plus fata de restrictiile anuntate anterior privind cipurile AI, pe care administratia Biden le-a…

- China intampina luni reprezentanti din circa 130 de tari, printre care Rusia, pentru forumul initiativei sale Noile drumuri ale matasii, eveniment diplomatic major al Beijingului, dar eclipsat de razboiul Israel-Hamas, informeaza AFP.

- China a beneficiat de economii de aproape zece miliarde de dolari anul acesta, in urma achizitiilor record de petrol din tari supuse sanctiunilor occidentale, arata calculele Reuters pe baza datelor de la traderi.

- China a beneficiat de economii de aproape zece miliarde de dolari anul acesta, in urma achizitiilor record de petrol din tari supuse sanctiunilor occidentale, arata calculele Reuters pe baza datelor de la traderi, informeaza Agerpres.

- Pretul de pornire pentru Model 3 este listat la 38.990 dolari pe site-ul Tesla, in scadere fata de pretul anterior de 40.240 de dolari. Pretul automobilului Model 3 cu autonomie mare a scazut de la 47.240 de dolari la 45.990 de dolari. Si pretul automobilului Model 3 Performance a scazut la 50.990…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut joi guvernului de la Moscova sa accelereze dezvoltarea inteligentei artificiale (AI), in special pentru a face fata concurentei occidentale in domeniu, transmite AFP. Conform unui document publicat pe site-ul oficial al Kremlinului dupa o sedinta de guvern, Putin…

- Liderii BRICS (Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud) se vor concentra timp de trei zile asupra modalitatilor de reducere a dependentei de dolari, transmit Reuters si Bloomberg, conform Agerpres.Liderii principalelor economii emergente se intalnesc la Johannesburg (Africa de Sud) pentru…

- Aproape jumatate dintre adultii americani sustin interzicerea aplicatiei de social media TikTok, detinuta de China, potrivit unui nou sondaj Reuters/Ipsos, care a adresat, de asemenea, intrebari despre preocuparile privind securitatea nationala si China, transmite Reuters, potrivit news.ro.TikTok,…