Acţiunile Nvidia au creascut joi cu 25%; compania se apropie de clubul select al companiilor cu capitalizări de 1.000 de miliarde de dolari Valoarea de piata a Nvidia a crescut la putin sub pragul de 1.000 de miliarde de dolari, la aproximativ 950 de miliarde de dolari, potrivit FactSet. La inchiderea de miercuri a tranzactiilor, capitalizarea Nvidia era de 755 de miliarde de dolari. Nvidia ar deveni a cincea companie americana cotata la bursa care valoreaza in prezent 1.000 de miliarde de dolari. Apple a creat clubul in 2018, iar Microsoft, Alphabet si Amazon i s-au alaturat ulterior. Toti ochii sunt atintiti asupra Nvidia, dupa ce miercuri seara a estimat vanzari de 11 miliarde de dolari pentru al doilea trimestru al anului fiscal… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

