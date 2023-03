Acţiunile europene au închis marţi în creştere, odată cu temperarea îngrijorării investitorilor; acţiunile băncilor au urcat cu 4%, iar cele ale UBS cu 12% Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 1,3%, in timp ce majoritatea sectoarelor au avut o evolutie pozitiva. Cele mai mare castiguri au fost ale serviciilor financiare, cu 4,4%, in conditiile in care sectorul bancar a urcat cu 3,8%. Actiunile companiilor de asigurari au crescut cu 2,9%. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a avansat cu 1,75%, CAC 40 al bursei din Paris cu 1,42%, iar FTSE 100 al bursei din Londra cu 1,79%. Luni, pietele europene au fluctuat, Stoxx 600 scazand in primele ore de tranzactionare inainte de a trece in teritoriu pozitiv. UBS a convenit duminica sa cumpere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

