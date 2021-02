Indicele pan-european STOXX 600 a inchis in declin cu 0,4%, dupa ce in timpul tranzactiilor a avansat cu pana la 0,5%. Principalii indici ai sectoarelor economice au fost afectati de cresterea randamentelor obligatiunilor europene si americane, pe fondul asteptarilor de accelerare a inflatiei. Increderea in economia zonei euro a crescut peste asteptari in februarie, sustinuta de optimismul din industrie, servicii si in randul consumatorilor, marind asteptarile referitoare la inflatie. Actiunile bancii Standard Chartered au coborat cu 6,2% dupa raportarea unei scaderi a profitului anual. Titlurile…