Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Bursei de Valori Bucuresti (BVB), companie listata in 2010 pe propria piata reglementata la vedere, in categoria Premium, vor fi incluse, din 19 septembrie in indicii FTSE Russell dedicati pietelor emergente, potrivit unui comunicat al Bursei. “Includerea actiunilor Bursei de Valori Bucuresti…

- Actiunile Bursei de Valori Bucuresti (BVB), companie listata in 2010 pe propria piata reglementata la vedere, in categoria Premium, vor fi incluse, din 19 septembrie in indicii FTSE Russell dedicati pietelor emergente, potrivit unui comunicat al Bursei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Actiunile Bursei de Valori Bucuresti (BVB) vor fi incluse, din 19 septembrie, in indicii FTSE Russell dedicati pietelor emergente, potrivit unui anunt al operatorului bursier, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Acțiunile Bursei de Valori București (BVB) vor fi \uD835\uDC22\uD835\uDC27\uD835\uDC1C\uD835\uDC25\uD835\uDC2E\uD835\uDC2C\uD835\uDC1E, din 19 septembrie, in \uD835\uDC22\uD835\uDC27\uD835\uDC1D\uD835\uDC22\uD835\uDC1C\uD835\uDC22\uD835\uDC22 \uD835\uDC05\uD835\uDC13\uD835\uDC12\uD835\uDC04 \uD835\uDC11\uD835\uDC2E\uD835\uDC2C\uD835\uDC2C\uD835\uDC1E\uD835\uDC25\uD835\uDC25…

- AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listata la Bursa de Valori București, anunța preluarea integrala a Nordlogic, grup de companii local specializat in dezvoltarea de produse și platforme software personalizate, cu birouri in Cluj-Napoca, Oradea și Seattle,…

- A opta oferta de titluri de stat derulata in ultimii doi ani de Ministerul Finantelor Publice (MFP) la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a fost incheiata cu succes, dupa ce populatia a subscris in total 1,44 miliarde lei. Noile titluri de stat FIDELIS debuteaza azi la BVB si vor putea fi tranzactionate…

- Banca Comerciala Romana (BCR), unul dintre cele mai importante grupuri financiare din Romania, listeaza miercuri, 22 iunie, o noua emisiune de obligațiuni verzi, in valoare de 702 milioane lei, sub simbolul bursier BCR27A. Este a doua emisiune de obligațiuni verzi listata de BCR la Bursa de Valori București…

- Bursa de Valori Bucuresti a inchis in crestere pe toti indicii sedinta de joi, iar valoarea tranzactiilor s-a cifrat la 733,31 milioane de lei (148,28 milioane de euro). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…