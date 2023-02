Acţiunile Alphabet, compania mamă a Google, au scăzut cu 8% după ce chatbot Bard a oferit informaţii inexacte Reuters a semnalat prima eroarea din rezultatul oferit de reclama pentru chatbotul Bard, care a debutat luni, despre care satelit a fotografiat pentru prima data o planeta in afara sistemului solar al Pamantului. Actiunile Alphabet au scazut cu 8% sau cu 8,59 dolari, la 99,05 dolari pe unitate si au fost unele dintre cele mai activ tranzactionate pe bursele din SUA. Gigantul tehnologic a postat pe Twitter un scurt videoclip GIF cu Bard in actiune, descriind chatbot-ul drept ”o platforma de lansare pentru curiozitate” care ar ajuta la simplificarea subiectelor complexe, dar a oferit un raspuns… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

