Stiri pe aceeasi tema

- Compania a lansat gama iPhone 12 cu cateva saptamani mai tarziu decat in mod normal, dar numarul mai mare al modelelor si noul look au raspuns cererii de modele actualizate, in special in China. Apple a realizat vanzari bune si in cazul computerelor Mac si al iPad-urilor, sustinute de cererea din partea…

- Rezultatele valideaza implicarea Facebook in comertul electronic prin intermediul Instagram Shopping si al Facebook Marketplace. Compania a lansat o serie de produse de comert electronic, cum ar fi Facebook Pay si Facebook Shops, care permit achizitiile prin aplicatie de-a lungul unei suite de aplicatii…

- Elon Musk a devenit cel mai bogat om din lume, dupa ce o creștere cu 2,8% a prețului acțiunilor producatorului de vehicule electrice a adus averea lui Musk la 3 miliarde de dolari distanța de cea a fondatorului Amazon, Jeff Bezos. Creatorul Tesla Inc și SpaceX a crescut enorm in ultimul an, cu peste…

- Din 1 iunie 2019, pana la 1 iunie 2020, Kaji a castigat 29,5 milioane de dolari iar videoclipurile lui au fost vizualizate de 12,2 miliarde de ori. Este urmat de Doanldson, un nou intrat in lumea YouTube, care a avut incasari de 24 de milioane de dolari si trei miliarde de vizualizari. Pe locul trei…

- Analiștii de pe Wall Street estimeaza ca cele doua companii care au produs vaccinuri eficiente impotriva Covid-19, Pfizer și Moderna, vor avea venituri de aproximativ 32 de miliarde de dolari doar in anul viitor, scrie CNN.

- Analiștii de pe Wall Street estimeaza ca producatorii farma Pfizer și Moderna vor avea venituri de 32 miliarde de dolari din vaccinul Covid-19 doar anul viitor, relateaza CNBC. Potrivit Morgan Stanley, Pfizer va avea venituri de 19 miliarde de dolari din vaccin in 2021. Pfizer iși va imparți veniturile…

- Analiștii de pe Wall Street estimeaza ca producatorii farma Pfizer și Moderna vor avea venituri de 32 miliarde de dolari din vaccinul Covid-19 doar anul viitor, relateaza CNBC. Potrivit Morgan Stanley, Pfizer va avea venituri de 19 miliarde de dolari din vaccin in 2021. Pfizer iși va imparți…

- Așa cum exista Black Friday in SUA (și in Romania) exista Single’s Day in China. Alibaba, cel mai mare marketplace online din China, a inregistrat vanzari de peste 70 miliarde dolari pe data de 11 noiembrie, cand are loc evenimentul. Vanzarea la reduceri a fost inceputa de pe 1 noiembrie de mai multe…