- Politia Romana face, miercuri, 45 de perchezitii, in Bucuresti si 6 judete, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ doua milioane de lei unei unitati bancare, prin inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals. Sunt…

- Ieri, sub coordonarea Direcției de Poliție Transporturi din Inspectoratul General al Poliției Romane, politistii de la transporturi din toate județele Post-ul Acțiune la nivel national a polițiștilor in zonele de trecere la nivel cu calea ferata apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pompierii din 23 de județe au acționat pentru evacuarea apei din peste 500 de case, curți sau beciuri, in ultimele 24 de ore, informeaza Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). Traficul rutier a fost afectat temporar pe cinci drumuri naționale.IGSU a informat joi dimineața…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, face bilanțul la doi a programului ”Voucher Materna” și arata ca 31.177 de mamici au beneficiat de sprijinul autoritaților pentru a-și cumpara medicamente sau pentru a efectua analize.Citește și: SURSE - S-a batut palma: cand vor avea loc alegerile locale…

- Incepand cu data de 1 iunie 2020, datorita rezultatelor bune obtinute si a trendului descendent, Romania intra in faza a doua a masurilor de relaxare. Deputatul Cristian Buican sustine ca este meritul majoritații covarșitoare a romanilor care a respectat regulile de conduita sanitara si le multumeste…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a participat marți, 19 mai 2020, la deschiderea webinar-ului „Investigarea atacurilor de tip Ransomware in timpul Pandemiei Covid-19”. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Justiției in parteneriat cu Ambasada Statelor Unite la București, in colaborare…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii informatice au derulat un exercitiu de testare a capacitatii de reactie in cazul unui atac informatic asupra unei entitati publice implicate in gestionarea situatiilor impuse de pandemia de Coronavirus. La data de 19 mai 2020, la sediul Inspectoratului…

- Parcul "Alunelul" din cartierul Sculeni al Capitalei va fi reabilitat in totalitate. Primaria sectorului sase a municipiului Bucuresti ofera Preturii Buiucani 16,8 milioane de lei moldovenesti pentru acest proiect.